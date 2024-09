© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Kaum eine Aktie hat in den vergangenen Monaten so eine Performance aufs Parkett gelegt wie Nvidia, doch die Kursgewinne könnten trügen. Anleger sollten das Risiko einer Korrektur beachten, warnt der Smart Investor.Nvidia, der Chiphersteller ist der absolute Star des derzeitigen KI- und Technologiebooms. Die Aktie hat in den letzten zehn Jahren 20.000 Prozent zugelegt und ist heute zusammen mit Microsoft das teuerste Unternehmen der Welt. Und der Kursanstieg ist zunächst einmal durchaus fundamental untermauert: So stieg der Gewinn pro Aktie in den letzten fünf Jahren im Schnitt um 66 Prozent p.a. Blickt man nur drei Jahre zurück, erkennt man, dass sich das Wachstum sogar nochmals auf 100 …