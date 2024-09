Die australische Bergbaugesellschaft Sovereign Metals verzeichnet bedeutende Fortschritte bei ihrem Vorzeigeprojekt Kasiya in Malawi. Jüngsten Berichten zufolge wurde der hydraulische Testabbau erfolgreich gestartet, was einen wichtigen Meilenstein in der Projektentwicklung darstellt. Dieser Schritt folgt auf den kürzlich abgeschlossenen Trockenabbau-Testlauf in der Pilotphase-Testgrube.

Hervorragende Qualität des Batterieanodenmaterials

Besonders vielversprechend sind die Ergebnisse der Batterietests. Das aus dem Graphit von Kasiya hergestellte Batterieanodenmaterial zeigte hervorragende Eigenschaften für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien. Dies unterstreicht das Potenzial des Projekts im wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien. Mit der fortschreitenden Entwicklung und den positiven Testergebnissen gewinnt Sovereign Metals zunehmend an Attraktivität für Investoren im Bergbausektor.

