Die Super Micro Computer Aktie steht unter Druck, nachdem Barclays das Kursziel deutlich um 36 Prozent reduziert hat. Der Aktienkurs des Server- und Speichertechnologieherstellers fiel in den letzten Tagen auf 346,93 Euro. Analysten zeigen sich besorgt über mögliche Bilanzunregelmäßigkeiten, die in einem Bericht von Hindenburg Research aufgedeckt wurden. Darin wird Super Micro Computer vorgeworfen, Umsätze in Höhe von einer Milliarde Dollar zwischen verbundenen Unternehmen hin und her geschoben zu haben.

Anleger reagieren verunsichert

In Investorenkreisen herrscht Verunsicherung über die Vorwürfe. Einige Anleger befürchten Auswirkungen auf andere KI-Werte, da Super Micro Computer als wichtiger Partner von Nvidia gilt. Die kurzfristigen Aussichten für die Aktie bleiben angesichts der anhaltenden Diskussionen um die Bilanzierungspraktiken unklar.

