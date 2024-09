Berlin - Die Schriftstellerin Juli Zeh kritisiert die Politik für einen falschen Umgang mit schlechten Wahlergebnissen. Die Aufgabe der Politiker bestehe nicht darin, wie diese meinten, "den Leuten ständig etwas zu erklären, sie abzuholen, mitzunehmen", sagte Zeh dem Magazin "Cicero".



Dieser "pädagogische Ansatz für Politik" komme bei vielen Leuten nicht gut an. Er gehe davon aus, dass die Bürger "irgendwie renitent" seien und ihre Unwilligkeit überwunden werden müsse. Vielmehr brauche es eine echte Auseinandersetzung um "handfeste inhaltliche Fragen" und so eine "bessere Politik".



Zeh ist selbst Mitglied der SPD und geht mit ihrer Partei und Kanzler Olaf Scholz hart ins Gericht. "Dieses dauernde Gerede vom Respekt war schon im Wahlkampf der SPD eine schlechte Idee", so die Schriftstellerin, die in Brandenburg wohnt. Wer die ganze Zeit von Respekt reden müsse, habe in Wahrheit verlernt, Respekt zu empfinden. Respekt als Programm offenbare vor allem ein großes Missverständnis. "Die Leute sind nicht blöd", sagte Zeh. "Sie wollen nicht erzählt bekommen, dass man sie respektiert. Sie wollen authentische Kommunikation und gute Politik."

