Bukarest - In der Nacht zu Sonntag ist im Rahmen von Angriffen auf die Ukraine offenbar mindestens eine russische Drohne in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Nach Angaben Rumäniens wurden zwei F-16-Flugzeuge gestartet, um die "Luftlage zu überwachen". Die Drohne soll den rumänischen Luftraum später in Richtung Ukraine wieder verlassen haben.



Die Nato reagierte empört auf den Vorfall. "Die Nato verurteilt die nächtliche Luftraumverletzung durch Russland in Rumänien", sagte der stellvertretende Nato-Generalsekretär Mircea Geoana am Sonntag. "Zwar liegen uns keine Informationen vor, die auf einen vorsätzlichen Angriff Russlands auf Bündnispartner hindeuten, doch sind diese Handlungen unverantwortlich und potenziell gefährlich."



Der Nato-Luftraum wurde während des Ukraine-Krieges schon mehrfach durch Russland verletzt. Zuletzt hatte es etwa auch aus Polen entsprechende Vorwürfe gegeben.

