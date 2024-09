Berlin - Ein sogenannter Bürgerdialog mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist am Sonntag zwischenzeitlich von Nackt-Protestlern gestört worden.



Während der Minister gerade seine Gründe für die Ablehnung einer Vermögensteuer vortrug, entblößten mindestens zwei Frauen ihre Oberkörper, warfen Flyer in die Luft und riefen: "Frauen werden umgebracht, weil du deinen Job nicht machst." Auf Nachfrage von Lindner nach Argumenten sagte eine der Frauen: "Zu wenig Finanzierung für den Frauenschutz."



Nachdem die beiden abgeführt wurden, sagte Lindner, dass die Veranstaltung im Bundesfinanzministerium für die Forderungen der falsche Ort sei, "weil nämlich die wesentlichen Fragen, etwa im Bereich der Prävention von Gewalt gegen Frauen und auch etwa Infrastrukturen wie Frauenhäuser ja von Ländern und Gemeinden finanziert werden". Es gehöre aber leider zur Gegenwart dazu, dass der Austausch "von manchen nicht gewünscht" sei, weil es eher darum gehe, "Szenen und Bilder für Social Media zu produzieren", so der FDP-Politiker.



Unklar war allerdings, wer hinter dem Protest steht. Typisch sind solche Nackt-Auftritte für die Gruppierung Femen, auf deren Social-Media-Kanälen wurde aber zunächst nichts veröffentlicht. Auch das Bundesfinanzministerium wollte den Vorfall nicht zeigen: Die Kamera des Livestreams drehte sofort ab und zeigte die Deckenbeleuchtung, der offizielle Fotograf veröffentlichte keine Bilder des Nackt-Protests.

