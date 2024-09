Die Siemens-Aktie verzeichnete in den letzten Wochen deutliche Kursverluste, obwohl die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens weiterhin solide erscheinen. Seit Anfang August ist der Kurs um knapp 6% gesunken und notiert aktuell bei 160,64 Euro. Analysten sehen darin jedoch eine mögliche Kaufgelegenheit. So hat die DZ Bank ihr Kursziel zwar auf 203 Euro gesenkt, hält aber an ihrer Kaufempfehlung fest. Auch JPMorgan und die LBBW bleiben trotz leicht reduzierter Kursziele optimistisch für die Siemens-Aktie.

Starke Geschäftszahlen als Stütze

Als Stütze für den Aktienkurs dienen die jüngsten starken Geschäftszahlen. Im dritten Quartal konnte Siemens sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zulegen. Zudem plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2024 eine Erhöhung der Dividende auf 4,70 Euro je Aktie. Dies entspräche einer attraktiven Dividendenrendite von 2,9%. Angesichts der robusten Geschäftsentwicklung und der günstigen Bewertung sehen viele Experten die aktuelle Kursschwäche als Chance zum Einstieg.

