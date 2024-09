Powercell spielte zuletzt seine ganze Stärke aus und beendete die Woche mit einem deutlichen Plus. So notieren die Kurse 13,76 Prozent fester als in der Vorwoche. Mit Gewinnen schloss der Titel an insgesamt zwei der vier Sitzungen. Am Montag war das Plus mit rund 5,77 Prozent für Powercell am größten. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen? Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Weil sich die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...