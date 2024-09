Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik, hat auf der IFA 2024, der größten Messe für Unterhaltungselektronik in Europa, die Messlatte höher gelegt. Unter dem Motto "The Scenario-driven Future of Tech" präsentierte Hisense seine innovativen Großbildschirme und Partnerschaften mit Black Myth, die das Gaming verbessern: Wukong und Xbox-zertifizierte Produkte.Black Myth: Wukong fasziniert Spieler in Hisenses immersiver ErlebniszoneDer gefeierte Black Myth: Wukong zieht die Spieler mit seiner tief verwurzelten chinesischen Mythologie in seinen Bann. Als offizieller globaler Partner lieferte Hisense den Gaming-Fans auf der IFA ein episches Abenteuer mit einer speziellen Erlebniszone, die Besucher in die Welt von "Journey to the West" eintauchen ließ.Die 100-Zoll-Fernseher von Hisense erwecken die Welt von Black Myth: Wukong zum Leben, mit lebendigen Farben und atemberaubende Action in 4K-Auflösung, mit den offiziell für das Spiel empfohlenen Hisense U7 und E7 PRO TV-Geräten und immersivem Gameplay durch Funktionen wie 144 Hz Game Mode PRO und Quantum Dot Color.Mit dem exklusiven Black Myth: Wukong-Bildmodus, der speziell für das Spiel entwickelt wurde, liefern die Hisense U7 und E7 PRO TV-Geräte eine herausragende Bildqualität mit verbessertem HDR, präziser Farbkalibrierung und verbesserten dunklen Details. Die tiefen Bässe und die immersive Dolby Audio-Technologie, die in den eingebauten Subwoofer integriert ist, sorgen für ein atemberaubendes audiovisuelles Erlebnis.Großformatiges Spielerlebnis mit dem "Designed for Xbox" Hisense Premium Laser ProjektorDie Großbildfernseher von Hisense boten dem Publikum der IFA 2024 ein unvergleichliches Spielerlebnis. Zum Jahresanfang ist Hisense eine Partnerschaft mit Xbox eingegangen, um das Spiel- und Unterhaltungserlebnis zu Hause mit modernster Laser-Display-Technologie zu verbessern.Hisense Laser Cinema PX3-PRO, der erste "Designed for Xbox" Ultra Short Throw-Projektor, setzt neue Maßstäbe bei immersivem Gaming. Ein anpassbares 4K-Display mit einer extrem großen Projektionsgröße von 80 bis 150 Zoll, das für Dolby Vision und IMAX Enhanced zertifiziert ist, liefert atemberaubende Bilder. Eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu HSR240 ermöglicht ein nahtloses Gameplay, ideal für rasante Actiontitel. Erweiterte Funktionen wie die MEMC-Technologie und der Auto-Low-Latency-Modus sorgen für eine nahtlose, verzögerungsfreie Performance bei anspruchsvollen Gaming-Sessions.Hisense präsentierte auch seinen 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, der kürzlich die Xbox-Zertifizierung erhielt, nachdem der Hisense Laser Cinema PX3-PRO im Juli die Zertifizierung "Designed for Xbox" erhalten hatte.Die Besucher tauchten in eine Welt der Abenteuer ein. Der C2 Ultra bietet ein vielseitiges Projektionserlebnis von 65 bis 300 Zoll, das mit seiner starken Helligkeit und hohem Kontrastverhältnis auch in gut beleuchteten Umgebungen atemberaubende Bilder garantiert.Der C2 Ultra verfügt über den Auto Low Latency Mode und die MEMC-Technologie für fließendes Gameplay. Die Bildwiederholrate von bis zu 240 Bildern sorgt für gestochen scharfe Bilder. Die modernen Laser-Miniprojektoren von Hisense in reiner Dreifarbenausführung liefern eine Bildqualität der Spitzenklasse. Ein 110-prozentiger BT.2020-Farbraum sowie IMAX Enhanced- und Dolby Vision-Zertifizierungen sorgen für ein Kinoerlebnis mit überragender Helligkeit und sattem Schwarz. Eine Projektion von bis zu 300 Zoll unterstützt Spiele mit geteiltem Bildschirm - perfekt für Multiplayer-Unterhaltung.Bereichern Sie Ihr Home Entertainment mit den Hisense TV-InnovationenMit der Einführung der ULED X- und Canvas-TV-Serien auf der IFA 2024 erweitert Hisense sein Angebot, um den vielfältigen Unterhaltungsbedürfnissen von Familien gerecht zu werden.Der Hisense ULED X Mini LED 110-Zoll UX ist ein cineastisches Meisterwerk, das die Grenzen des traditionellen Fernsehens überschreitet. Die bahnbrechende Mini-LED X-Technologie mit über 40.000 lokalen Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 nits bietet ein Kontrastniveau, das für professionelle Displays einmalig ist. Die Hi-View Engine X von Hisense, der leistungsstarke KI-Chipsatz, ermöglicht eine unübertroffene Echtzeitverarbeitung für jede Szene. Das Dynamic X-Display liefert kristallklare Bildqualität in jedem Winkel und unter allen Lichtverhältnissen, bei Tag und bei Nacht.Die Quantum Dot Color-Technologie sorgt für ein visuelles Spektakel, das den Zuschauer in eine Welt voller Farben und Klarheit eintauchen lässt, während das CineStage X Surround-Soundsystem mit 4.2.2-Kanal eine multidimensionale Klanglandschaft erzeugt, die den Zuschauer einhüllt und ein immersives Unterhaltungserlebnis schafft.Der Hisense Canvas TV 65-Zoll S7 ist eine faszinierende Mischung aus Kunst und Technologie. Der Kunstmodus verwandelt den Fernseher in eine persönliche Kunstgalerie mit Hunderten von kostenlosen Kunstwerken. Das blendfreie Hi-Matte-Display und die elegante Wandhalterung vermitteln den Eindruck eines texturierten, leinwandähnlichen Bildschirms. Die Kunden wählen aus einer Reihe von farbigen StyleSwap-Rahmen, die sie individuell gestalten können.Das Bekenntnis von Hisense zu szenariobasierter Technologie stellt die Bedürfnisse der Nutzer konsequent in den Mittelpunkt und bietet intelligentere, nutzerorientierte TV-Produkte für das Home Entertainment.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498498/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2498499/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2498500/3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2498501/4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2498502/5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-groWbildschirme-auf-der-ifa-2024-verhelfen-gaming-zu-neuen-hohenflugen-302241307.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100922711