Die 123fahrschule SE, ein führender Anbieter digitaler Fahrschulausbildung in Deutschland, verzeichnete am 6. September 2024 einen Kursrückgang von 4,41% auf 2,60 EUR. Trotz des jüngsten Rückschlags konnte die Aktie im letzten Monat um 1,49% zulegen. Das Unternehmen, das sich auf IT-gestützte Führerscheinausbildung spezialisiert hat, sieht sich weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, da der Aktienkurs im Jahresvergleich um 53,58% gefallen ist.

Expansion trotz Marktschwankungen

Dennoch hält 123fahrschule an seinen Expansionsplänen fest. Mit über 25 Standorten bundesweit strebt das Unternehmen eine Erweiterung auf bis zu 200 Standorte in den kommenden Jahren an. Diese ambitionierte Strategie könnte sich als entscheidend erweisen, um die Marktposition in einem zunehmend digitalisierten Bildungssektor zu stärken und langfristiges Wachstum zu sichern.

