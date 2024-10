Die 123fahrschule SE (123fs) ist führend in der digitalen Führerscheinausbildung in Deutschland und plant, eine Mischung aus Präsenzunterricht, Online-Theorie und Fahrsimulatoren anzubieten. 123fs will das Lernen schneller, billiger und flexibler machen, sodass Fahrschüler bis zu 1000 EUR sparen. E-Learning und Simulatoren sollen es den Lernenden ermöglichen, bis zu 50% ihrer praktischen Ausbildung digital zu absolvieren, was den Unterricht effizienter und kostengünstiger macht. Gesetzliche Änderungen, die voraussichtlich im Jahr 2026 in Kraft treten werden, unterstützen diesen digitalen Wandel und verschaffen der 123fs aufgrund ihres digitalen Ansatzes einen starken Vorteil. Mit soliden Expansionsplänen ist 123fs für ein starkes Wachstum und eine Erhöhung des Marktanteils positioniert. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





