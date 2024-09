CUPERTINO (dpa-AFX) - Von Apple wird am Montag (ab 19.00 MESZ) die Vorstellung neuer iPhone-Modelle erwartet. Zudem frischt der Konzern bei seinen September-Events traditionell auch seine Computer-Uhr Apple Watch auf.

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wird es das neue iPhone in diesem Jahr wieder in vier Varianten geben. Das Standard-Modell iPhone 16 und das teurere und besser ausgestattete iPhone 16 Pro in jeweils zwei Display-Größen.

Das Design soll sich demnach weitgehend an dem der aktuellen Generation orientieren. Aber: Pro-Modelle bekommen laut Bloomberg etwas größere Bildschirme als bisher. Außerdem soll sich Apple einen weiteren Knopf als Kamera-Auslöser ausgedacht haben. Ein übliches Upgrade sind auch bessere Kameras und leistungsstärkere Chips.

Die Telefone sollen zudem mehr Arbeitsspeicher bekommen, damit auf ihnen neue Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz laufen können. Einige davon werden aber zunächst nicht in der EU verfügbar sein. Der Konzern verweist auf rechtliche Unsicherheiten durch das Digital-Gesetz DMA, das Regeln für große Plattformen aufstellt.

Die Apple Watch wird dem Bericht zufolge ein etwas größeres Display erhalten und zugleich merklich dünner werden./so/DP/men