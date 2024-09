Zürich - Der Schweizer Franken hat in der Nacht gegenüber dem Euro und dem US-Dollar leicht nachgegeben. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9366 Franken. Am Freitagabend wurde der Euro noch zu 0,9347 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8460 Franken etwas Boden gut gemacht nach 0,8430 Franken am Freitagabend im späten Handel. Derweil hat der Euro zum US-Dollar über das Wochenende leicht an Terrain eingebüsst ...

