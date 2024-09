Die Investoren fliehen aus Bitcoin. Die amerikanischen ETFs haben in den vergangenen Handelstagen Rekordabflüsse gemeldet. Big Lots meldete am Morgen Insolvenz an und geht unter Gläubigerschutz. Die Aktiva der Discount-Kette werden von Nexus Capital übernommen. Cevian Capital attackiert Baloise. Die Versicherung hat einen neuen Großaktionär, der das Geschäft umkrempeln will.Asien präsentiert sich am Montagmorgen erneut tiefrot. Alle Benchmarks in der Region notieren geschlossen deutlich im Minus, wobei die Verluste beim Nikkei 225 Index und ...

