Unterföhring (ots) -- Dr. Markus Messerer wird Vorsitzender der Geschäftsführung der Seven.One Media und Chief Commercial Officer von ProSiebenSat.1- Dr. Michael Stix zieht als Chief Sales Officer DACH in die Geschäftsführung der Seven.One Media einUnterföhring, 9. September 2024. ProSiebenSat.1 stellt die Spitze des Monetization-Bereichs neu auf: Zum 1. Oktober 2024 wird Dr. Markus Messerer Chief Commercial Officer und verantwortet in dieser Funktion sämtliche Vermarktungs-Aktivitäten der Gruppe. Außerdem wird er Vorsitzender der Geschäftsführung der Seven.One Media und tritt damit in die Fußstapfen des langjährigen Vermarktungschefs Thomas Wagner. Messerer berichtet direkt an Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied und Group COO von ProSiebenSat.1. Bereits seit 1. September ist Dr. Michael Stix Chief Sales Officer DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Teil der Geschäftsführung der Seven.One Media. Er folgt damit auf Lennart Harendza, der das Unternehmen im Frühjahr auf eigenen Wunsch verlassen hatte.Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied und Group COO ProSiebenSat.1: "Markus Messerer verbindet tiefe Technologie-Kompetenz mit einem klaren Verständnis über zukunftsfähige Produkte. Dazu hat er in vielen dynamischen Umfeldern gearbeitet und Innovationen durch neue Produkte aktiv gestaltet. Mit ihm werden wir unsere Führungsposition von Joyn im AVOD-Bereich und bei der Werbetechnologie weiter ausbauen und so neue Erlösquellen erschließen. Daher freue ich mich sehr, dass wir ihn als Chief Commercial Officer gewinnen konnten."Markus Messerer, ab 1. Oktober Vorsitzender der Geschäftsführung der Seven.One Media und Chief Commercial Officer von ProSiebenSat.1: "ProSiebenSat.1 gilt unbestritten als eines der dynamischsten Medienunternehmen in Europa, das die Transformation des Geschäftsmodells konsequent vorantreibt - etwa durch den klaren Fokus auf das werbefinanzierte Streaming-Angebot Joyn oder durch die frühzeitige Investition in Werbetechnologie-Unternehmen. Mit meiner Erfahrung in den Bereichen Technologie und Vertrieb möchte ich gemeinsam mit dem Management-Team des Monetization-Bereichs zusätzliche Impulse für diese Transformation geben. So werden wir den Werbemarkt der Zukunft aktiv gestalten."Neuaufstellung der Vermarktungs-FührungsmannschaftIm Zuge der Neuaufstellung der Führungsmannschaft in der Vermarktung hat Michael Stix bereits zum 1. September die Position des Chief Sales Officer DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) übernommen und treibt so die Vernetzung der Sales-Aktivitäten im gesamten deutschsprachigen Raum voran. Stix zieht in die Geschäftsführung der Seven.One Media ein und verantwortet in dieser Position mit dem etablierten Sales-Team das Agentur- und Kundengeschäft. Die Geschäftsführer der Seven.One Media sowie die Geschäftsführer der Tochterunternehmen esome, Kairion, SMARTSTREAM.TV und Virtual Minds, berichten ab Oktober direkt an Dr. Markus Messerer.Markus Breitenecker: "Die Top-Personalien unseres Monetization-Bereichs senden ein klares Signal an den Werbemarkt: Im Vermarktungsbereich setzen wir voll auf Modernisierung, Technologie und insbesondere auf die optimale Betreuung unserer Kunden und Agenturen durch die Sales-Kolleg:innen. Denn mit der übergreifenden Ausrichtung unseres Agentur- und Kundengeschäfts machen wir den Zugang zu unseren Reichweiten im DACH-Raum noch einfacher. Dafür steht die Funktion des Chief Sales Officers DACH: Vermarktungs-Profi Michael Stix mit seinem hervorragenden Kundenverständnis und tiefen Marktkenntnissen ist hierfür die perfekte Besetzung."Michael Stix, seit 1. September Chief Sales Officer DACH der Seven.One Media: "Seit über 20 Jahren darf ich für die ProSiebenSat.1 Gruppe in Österreich arbeiten. Es ist für mich eine Ehre, dass ich nun in die Geschäftsführung in die Seven.One Media Deutschland berufen wurde und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Markus Messerer und mit den Geschäftsführungskollegen. Wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz großartige Sales-Teams, deren Kreativität und Know-How wir über die Grenzen hinaus nun noch enger miteinander verbinden werden."Komplettiert wird das Sales-Führungsteam in der Seven.One Media durch Ariane Nelles, Tamara Buss und Christian Cohrs, die auch künftig insbesondere die strategische und operative Betreuung der Netzwerkagenturen verantworten. Jens Reinhardt und Thomas Ruland sind verantwortlich für die Werbekunden und netzwerkunabhängigen Agenturen, Selda Nocon verantwortet den Deal Desk. Sie alle berichten direkt an Michael Stix. Neben seiner neuen Position als Chief Sales Officer DACH bleibt Michael Stix in Österreich auch weiterhin Chief Commercial Officer (CCO) und ist damit für den gesamten Umsatz der österreichischen ProSiebenSat.1 PULS4 ATV-Gruppe verantwortlich.Zu den Personen:Markus Messerer ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen leitenden Positionen in den Branchen Telekommunikation, IT, E-Commerce und Medien tätig, zuletzt bei Telia in Schweden. Dort richtete er als Chief Strategy & Commercial Officer die Strategie neu aus und trieb die kommerzielle Transformation voran. Zuvor war er als CEO der Alltron AG unter anderem für die Entwicklung der B2B-Units des größten unabhängigen Schweizer eCommerce-Anbieters verantwortlich. Messerer promovierte in internationaler Unternehmensführung, hält einen Executive MBA und ist Absolvent der Harvard Business School.Michael Stix ist promovierter Jurist und bereits seit 2004 in unterschiedlichen Positionen bei ProSiebenSat.1 in Österreich tätig. Nach dem Abschluss des rechtswissenschaftlichen Studiums absolvierte Michael Stix zusätzlich zwei postgraduale Studien. Den "Master of Business Law" (MBL) legte er an der SMBS in Salzburg ab. 