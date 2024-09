NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Bewertungsmodelle für die Schweizer und die deutschen Banken in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick an die für 2025 erwarteten Ertragsfortschritte im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) an. Die gestiegene Unsicherheit über die weiteren Zinsentwicklungen führe zu mehr Volatilität, woraus eine höhere Kundenaktivität im Zins- und Währungsgeschäft resultiere. Seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie für die UBS beließ der Experte weitgehend unverändert. Die höheren Erträge im FICC-Geschäft würden durch niedrigere Gebühren im Investmentbanking zunichtegemacht./gl/ag



