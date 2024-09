Wien (www.anleihencheck.de) - US Arbeitsmarktdaten stehen aktuell besonders im Interesse der Finanzmärkte, seitdem die US Notenbank FED ihre Sorge um eine mögliche Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation bekundete, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem das Beschäftigungswachstum im Juli auf nahe 100 Tausend zurückgegangen und die Arbeitslosenquote auf 4.3% angestiegen sei, habe man gespannt auf die Arbeitsmarktdaten im August geblickt. Dieser habe das Bild aus dem Juli bestätigt, spiegele aber keine weitere Verschlechterung wider. Die Beschäftigung sei um 142 Tausend gestiegen, was leicht unter den Erwartungen von 160 Tausend zu liegen gekommen sei. Im Verarbeitenden Gewerbe sei die Beschäftigung sogar rückläufig gewesen, was zum allgemeinen Stimmungsbild einer schwächelnden Industrie passe. ...

