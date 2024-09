Der Multi-Use-Speicher mit 10-Megawatt Leistung entsteht auf dem Gelände der Kläranlage in Östringen. Die Kommune profitiert durch Pachteinnahmen und die Gewerbesteuer der ortsansässigen ProjektgesellschaftDer Erneuerbare-Projektierer W Power aus dem badischen Waghäusel errichtet auf dem Gelände der Kläranlage in Östringen bei Karlsruhe einen Großspeicher. Das Batteriepaket mit einer Leistung von 10,35 Megawatt soll in einer Multi-Use-Fahrweise betrieben werden: Der Speicher soll Systemdienstleistungen wie Primärregelleistung und Sekundärregelleistung erbringen, aber auch für den Stromhandel eingesetzt ...

