St.Gallen - Die Partnerversammlung der OBT AG nimmt mit Daniel Diethelm und Samuel Kistler per 1. Oktober 2024 zwei neue Mitglieder in die Geschäftsleitung auf. Daniel Diethelm hat die Rolle als CFO der OBT Gruppe sowie als COO des Fachbereich Informatik inne, Samuel Kistler nimmt als Leiter Treuhand Region Nord Einsitz in die Geschäftsleitung. Mit der Ernennung der beiden erfahrenen Experten werden einerseits die Fachbereiche Treuhand und Informatik ...

