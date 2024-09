EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON Financial Services blickt auf ein Jahr des Wachstums und der globalen Expansion zurück bei der Bereitstellung integrierter Finanzlösungen



München/Södertälje, 09.09.2024 - TRATON Financial Services hat ein dynamisches erstes Jahr abgeschlossen, das sich auf den Rollout umfassender und kundenzentrierter Finanzlösungen in den wichtigsten globalen Märkten fokussiert hat. Im vergangenen Jahr hat TRATON Financial Services erhebliche Fortschritte bei der Verwirklichung der Mission gemacht, sich als weltweiter Anbieter firmeneigener und integrierter Finanzdienstleistungen für die Zukunft zu etablieren. Das Unternehmen liefert bereits maßgeschneiderte Finanzlösungen für Kunden von Navistar und Scania, während es den Integrationsprozess für MAN und Volkswagen Truck & Bus in mehreren Ländern weltweit aktiv fördert.



Strategisches Wachstum und Expansion in globalen Märkten



Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 1. April 2023 hat TRATON Financial Services die Finanzlandschaft für die Marken der TRATON GROUP verändert. Der Rollout in Zusammenarbeit mit Volkswagen Financial Services und Volkswagen Bank ist Teil eines umfassenden Plans zur Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Konsolidierung der Finanzdienstleistungen unter dem Dach von TRATON. Die Umstellung verläuft planmäßig, mit bereits durchgeführten signifikanten Marktaktivierungen in Südafrika 2023 sowie in Schweden, Spanien, Polen, Deutschland, Österreich und Südkorea im Jahr 2024. Bevorstehende Expansionen sollen für das Vereinigte Königreich und Irland bis November 2024 abgeschlossen sein, sowie für weitere Märkte - zum Beispiel Frankreich, Brasilien, Italien, Mexiko und Portugal - im Laufe des Jahres 2025.



Stärkung der Marken der Gruppe durch firmeneigene Finanzdienstleistungen



Mit einem robusten Portfolio wettbewerbsfähiger Kredit- und Leasingfinanzierung sowie umfassenden Versicherungslösungen widmet sich TRATON Financial Services der Stärkung der Marken der TRATON GROUP, um innovative, kundenfokussierte Finanzlösungen anzubieten. Die Gründung von spezialisierten, firmeneigenen Finanzunternehmen stellt sicher, dass jede Marke eine maßgeschneiderte Finanzierung anbietet, die sich an der jeweiligen Marktstrategie ausrichtet und dabei ihre unverwechselbare Identität beibehält. Dieser Ansatz treibt nicht nur das Wachstum voran, sondern stärkt auch die Kundenbindung sowie die Markendifferenzierung in einem wettbewerbsintensiven Markt.



Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, kommentiert diese strategische Entwicklung: "Die Bündelung der Backbone-Kapazitäten der Finanzdienstleistungen in TRATON Financial Services ermöglicht es unseren Marken, das kommerzielle Angebot besser an die individuellen Anforderungen unserer Kunden anzupassen und gleichzeitig unsere Marktpositionen zu stärken. Dieses firmeneigene Finanzierungsmodell unterstützt eine agilere und strategischere Reaktion auf Marktanforderungen und fördert nachhaltiges Wachstum und Innovation über alle unsere Marken."





Positioniert für die Zukunft der Mobilität



In einer sich durch Elektrifizierung und Digitalisierung rasch transformierenden Industrie ist TRATON Financial Services als entscheidender Wegbereiter für die Zukunft der Mobilität positioniert. Durch die Bereitstellung einer einheitlichen Finanzdienstleistungsplattform unterstützt das Unternehmen die Nutzfahrzeugmarken der TRATON GROUP, fortschrittliche Lösungen anzubieten, wie die Finanzierung von Elektrofahrzeugen oder Transport-as-a-Service-Modelle, und stellt dabei sicher, dass sie an der Spitze der Industrieentwicklung bleiben.



Johan Haeggman, CEO von TRATON Financial Services, zeigt die Reise des Unternehmens auf: "Im vergangenen Jahr hat TRATON Financial Services erfolgreich ein starkes Fundament gelegt, das unsere Marken bei den ambitionierten Wachstums- und Innovationszielen unterstützt. Die erzielten Fortschritte in unseren strategischen Märkten zeigen unsere Fähigkeit, eine globale Finanzinfrastruktur aufzubauen, die auf die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten ist. Wir sind gespannt auf den Weg, der vor uns liegt. Wir werden weiterhin unsere Reichweite vergrößern und unser Serviceangebot verbessern."



Blick nach vorn: Engagement für Innovation und Wachstum



Während TRATON Financial Services die globale Präsenz weiter ausbaut, ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, die strategischen Ziele durch Digitalisierung, nachhaltige Finanzen und innovative Kundenlösungen voranzutreiben.



Die nächste Etappe dieser Reise wird am 1. Oktober auf dem TRATON Capital Markets Day 2024 näher erläutert, wo zusätzliche Einblicke in künftige Wachstumspläne und Marktstrategien präsentiert werden. Weitere Informationen zum Ablauf und zu den Anmeldedaten für den CMD finden sich auf unserer Investor-Relations-Website TRATON Capital Markets Day 2024 .





