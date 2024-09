FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BURBERRY TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 540 (820) PENCE - BARCLAYS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3250 (3100) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2620 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 165 (146) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NEXT 15 GROUP TARGET TO 890 (1179) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 235 (255) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIGHTMOVE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 720 (450) PENCE - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'OUTPERFORM'



