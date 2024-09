Nachhaltigkeit nimmt in der Verpackungsindustrie einen immer höheren Stellenwert ein. Davon profitiert das norwegische Unternehmen Elopak. Im Rahmen des Kapitalmarkttages in der Vorwoche hat das Unternehmen seine Wachstumsambitionen skizziert - und einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Mehrere Gründe sprechen für einen Einstieg bei der Aktie.Mit der Strategie "Die Zukunft neu verpacken" gab Elopak dem Kapitalmarkt neue Ziele an die Hand. So peilt der Verpackungshersteller ein Umsatzplus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...