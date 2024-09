NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Branchenkonferenz habe sich der Finanzchef positiv zur Übernahme von Ovnivar geäußert und das Konsolidierungspotenzial in der stark fregmentierten europäischen Baustoffchemikalien-Branche betont, schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Konzern sei einer der größten Profiteure des Konjunkturpakets der EU zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dazu habe Saint-Gobain dank einer starken Bilanz etliche Optionen und zeige eine zunehmend bessere operative Entwicklung. Damit stünden die Chancen gut, den seit langem bestehenden Bewertungsabschlag zur Branche aufzuholen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2024 / 17:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 00:15 / BST





ISIN: FR0000125007

