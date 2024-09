Im ersten Halbjahr verbessert Bio-Gate den Umsatz von 3,2 Millionen Euro auf 3,5 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 9,4 Prozent. Vor allem der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege für den Humanbereich hat für das Plus gesorgt. Hier steigt der Umsatz von 1,32 Millionen Euro auf 1,97 Millionen Euro an. Bei den Tierpflegeprodukten sinkt der ...

