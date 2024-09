Zürich - An den Devisenmärkten bewegen sich die Notierungen zum Wochenstart in relativ ruhigen Bahnen. So tritt etwa das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9373 mehr oder weniger auf der Stelle. Der US-Dollar baut seine moderaten Kursgewinne gegenüber dem Franken etwas aus auf 0,8477. Damit hat das Währungspaar seit Freitagvormittag etwa einen halben Rappen dazugewonnen. Auch der Euro hat zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit ...

