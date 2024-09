LISSABON, Portugal, Sept. 09, 2024(Behandlung von Schmerzen und anderen mit Fibromyalgie verbundenen Symptomen: Eine Fallserie (TOMAS)) bekanntgegeben, die von Tilray Medical unterstützt wird. Die Studie untersucht die Auswirkungen von Cannabinoid-Behandlungen auf Patienten mit Fibromyalgie (FM) unter der Leitung von Gesundheitsdienstleistern in der Praxis.



Die TOMAS-Studie, an der Patienten mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren teilnahmen, untersuchte die Auswirkungen von Tilray Dried Flower THC18 auf chronische Schmerzen und andere FM-assoziierte Symptome. Die Studie beleuchtet die Auswirkungen von Cannabinoiden auf die Gesundheit, wobei der Schwerpunkt auf Schmerzen, Schlaf und Lebensqualität liegt.

Die Studie zeigte, dass sich unter der Anleitung und Betreuung in Bezug auf medizinisches Cannabis die Schmerzwerte, die Schlafqualität und die allgemeine Lebensqualität von Fibromyalgie-Patienten verbesserten. Darüber hinaus gab es eine signifikante Reduzierung der Begleitmedikation, was darauf hindeutet, dass Cannabinoide eine wirksame und kostengünstige Behandlungsoption für diese Patientenpopulation darstellen könnten. Die Ergebnisse dieser Studie liefern der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft wertvolle Erkenntnisse über die Verwendung von Cannabinoiden bei der Behandlung chronischer Schmerzen und der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Fibromyalgie.

José Tempero, Medical Director bei Tilray, kommentierte dies wie folgt: "Die Ergebnisse dieser Studie sind ermutigend und geben Fibromyalgie-Patienten, die nach wirksamen Behandlungsmethoden suchen, Hoffnung. Bei Tilray haben wir uns der Durchführung umfassender wissenschaftlicher Forschung verschrieben, die sicherstellt, dass unsere Behandlungen auf Evidenz basieren und die Patientenversorgung verbessern können. Wir glauben, dass diese Ergebnisse einen bedeutenden Schritt nach vorne darstellen, um das Verständnis des therapeutischen Potenzials von Cannabinoiden und ihrer Rolle bei der Behandlung chronischer Schmerzen zu fördern."

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer und Head of International bei Tilray Brands, dazu: "Die Beteiligung von TIlray an dieser Studie unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Förderung der medizinischen Forschung und die Erschließung des vollen therapeutischen Potenzials von medizinischem Cannabis. Die TOMAS-Studie und ihre positiven Ergebnisse für Patienten mit Fibromyalgie unterstreichen das Potenzial von Cannabinoiden als sichere und wirksame Behandlungsoption für Patienten mit chronischen Schmerzen und damit verbundenen Symptomen. Tilray Medical setzt sich weiterhin dafür ein, die Wissenschaft des medizinischen Cannabis voranzutreiben und Patienten und medizinischen Fachkräften das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen."

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, weiterhin das Leben von Patienten zu verändern und ihre Würde zu fördern, indem das Unternehmen ihnen Zugang zu medizinischem Cannabis verschaffen. Heute ist Tilray ein führender Anbieter von EU-GMP-zertifizierten medizinischen Cannabisprodukten in über 20 Ländern mit einem umfassenden Portfolio an THC- und CBD-Produkten. Tilray hat weltweit medizinische Studien in Europa, Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Lateinamerika unterstützt, in denen die Wirksamkeit von medizinischem Cannabis zur Behandlung von Indikationen wie pädiatrischer Epilepsie, refraktärer pädiatrischer Epilepsie, krebsbedingter Übelkeit und Erbrechen, HIV, essentiellem Tremor, Brustkrebserkrankungen, posttraumatischer Belastungsstörung und Alkoholproblemen untersucht wurde.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand .

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.