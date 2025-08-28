Tilray bekräftigt sein anhaltendes Engagement für das deutsche Gesundheitswesen und den Ausbau des Zugangs für Patienten und Apotheken auf Europas größtem Markt für medizinisches Cannabis

LONDON und NEUMÜNSTER, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical ("Tilray"), ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY und TSX: TLRY) und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des medizinischen Cannabis, das die therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu treffen und so das Gesundheitswesen zu verändern, hat heute drei neue EU-GMP-zertifizierte medizinische Cannabissorten für Patienten in Deutschland angekündigt: Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM, Good Supply Cannabisblüten THC 25 MMK und Good Supply Cannabisblüten THC 18 LLD. Jedes Produkt wird in Packungsgrößen von 15 g und 500 g erhältlich sein, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten und Apotheken im Rahmen des deutschen Gesundheitswesens gerecht zu werden.

"Wir bei Tilray setzen uns unermüdlich dafür ein, weltweit führend im Bereich medizinisches Cannabis zu sein, da wir uns der Patientenversorgung und der Verbesserung der Gesundheitsstandards weltweit verschrieben haben", so Rajnish Ohri, Managing Director, International, Tilray Brands. "Durch die Einführung dieser neuen Good Supply-Sorten auf dem deutschen Markt erweitern wir nicht nur den Zugang zu hochwertigen, EU-GMP-zertifizierten Optionen für Ärzte und Patienten, sondern bekräftigen auch unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner für medizinisches Cannabis auf allen Kontinenten. Unsere robuste internationale Plattform und unser starkes Vertriebsnetz ermöglichen es uns, gleichbleibende Qualität und zuverlässige Lieferungen zu gewährleisten, sodass Menschen mit entsprechendem Bedarf Zugang zu sicheren und wirksamen medizinischen Produkten haben."

Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM wird ab Anfang September verfügbar sein. Good Supply Cannabisblüten THC 25 MMK wird am 19. September eingeführt, und Good Supply Cannabisblüten THC 18 LLD wird Ende September oder Anfang Oktober folgen. Alle drei Sorten werden in 15-g-Dosen für Patienten und in 500-g-Packungen für Apotheken angeboten.

Tilray Medical beliefert Apotheken in ganz Deutschland mit medizinischem Cannabis gemäß EU-GMP-Standards. Die Produkte werden auf Rezept abgegeben und durch die Logistik- und Vertriebskapazitäten von Tilray in Deutschland unterstützt. Diese neuen Sorten erweitern das Portfolio von Good Supply, das aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität und seiner zugänglichen Formate als eine der führenden Cannabis-Marken Kanadas anerkannt ist und nun auf die medizinische Verwendung in Deutschland zugeschnitten ist.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken bietet, darunter Tilray Medical, Broken Coast, Redecan, Good Supply und Navcora. Tilray Medical war eines der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, und baute die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal und Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis mit einem Portfolio an Marken und Produkten, die den Bedürfnissen unserer Patienten in aller Welt entsprechen.

Weitere Informationen zu Tilray Medical finden Sie unter Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canadaund Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.comund folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den "Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "Prognose", "Zukunft", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "werden", "würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Für weitere Informationen:

Medien: news@tilray.com

Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com