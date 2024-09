© Foto: Breuel-Bild/dpa



Bei Evotec waren die Käufer in den vergangenen Wochen um eine Bodenbildung bemüht, vom Fleck ist das Papier aber kaum gekommen. 11 Prozent Rendite sind trotzdem möglich.Sie gilt nach Bayer als die vielleicht zweitgrößte Turnaround-Hoffnung am deutschen Aktienmarkt - die Aktie von Wirkstoffentwickler und Biotech-Unternehmen Evotec. Angesichts der Verluste in Höhe von 72 Prozent seit dem Jahreswechsel bauen viele Anleger darauf, dass sich der Kurs schon irgendwann erholen wird. Trotz zwischenzeitlich immer wieder vielversprechender Bodenbildungsversuche blieb die Aktie aber bislang hinter den Anlegerhoffnungen zurück. Es folgte ein Mehrjahrestief auf das nächste. Zuletzt markierte Evotec …