Berlin - Das Internetportal Nius von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt könnte demnächst womöglich zu einem linearen Fernsehangebot ausgebaut werden.



Die Betreibergesellschaft Vius habe bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg die Zulassung für ein bundesweites Fernsehspartenprogramm beantragt und auch erhalten, berichtet das Nachrichtenportal T-Online. Der Arbeitstitel des Programms soll demnach "Nius TV" lauten. T-Online bezieht sich sowohl auf die Medienanstalt als auch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK). Der Erlaubnisbescheid soll demnach bald zugestellt werden.



Laut T-Online soll die bereits ausgestrahlte tägliche "Morning Show" zunächst auf zwei Stunden täglich ausgebaut werden. Das habe die Medienanstalt bestätigt, schreibt das Portal. Vius kündigte unterdessen am Montag an, mit dem Format zum ersten Mal in einer Woche über eine Million Zuschauer erreicht zu haben. Reichelt bestätigte zudem, dass man "die morgendliche Talkstrecke von derzeit einer Stunde noch in diesem Jahr weiter ausbauen" werde.

