Die Experten der US-Bank JPMorgan haben sich in der Vorwoche wieder einmal genauer mit der Aktie von TotalEnergies befasst. Im Rahmen dessen bestätigte Analyst Matthew Lofting das Anlagevotum auf "Overweight" und das Kursziel mit 72 Euro. Das Ölkartell OPEC zeige derzeit einen gewissen Zusammenhalt in seiner Allianz, schrieb er in seiner Studie.Dies sei grundlegend vorteilhaft für den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) der Branchenunternehmen, denn die entsprechende Rendite liege bei einem Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...