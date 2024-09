Zum Start in die neue Handelswoche kann Bayer eine Zulassungserweiterung für den Blockbuster Eylea verbuchen. Das Augenheil-Medikament darf fortan in einer anderen Dosierung in der EU vertrieben werden. Die Aktie des DAX-Unternehmens kann indes davon nicht profitieren und gibt in einem freundlichen Marktumfeld rund ein Prozent nach.Die EMA erteilte grünes Licht für Eylea in der Dosierung mit 8 Milligramm (mg). Das Medikament in einer Fertigspritze (mit dem Namen OcuClick) ermögliche eine einfache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...