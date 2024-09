EUR/USD konnte am Freitag seine untertägigen Kursgewinne nicht halten, da die Anleger erneut Schwierigkeiten hatten, sich eine klare Meinung darüber zu bilden, ob die Fed die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte senken wird, so Chris Turner, Devisenstratege bei ING. EUR hält vor der EZB den Atem an "In dieser Woche wird das Hauptaugenmerk auf der Sitzung ...

