Frankfurt am Main, 09. September 2024 - PARMANTIER & CIE. hat die Berichterstattung über die CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd., Melbourne, aufgenommen. CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das 1987 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien hat. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und Vermarktung von Melanocortin-basierten Therapien zur Behandlung von Hautpigmentstörungen und zur Vorbeugung von Hautkrebs. CLINUVEL ist besonders bekannt für sein Flaggschiffprodukt SCENESSE®, ein implantiertes Medikament zur Behandlung der seltenen Erkrankung Erythropoetische Protoporphyrie (EPP). Neben der pharmazeutischen Sparte hat CLINUVEL auch den Bereich Nutraceuticals entwickelt, um Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung der Hautgesundheit anzubieten. CLINUVEL positioniert sich in zwei Kernbranchen: dem Pharmabereich und der Photokosmetik. Unseren vollständigen Research-Bericht zur CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd. finden Sie hier: Bloomberg/parmantiercie; Shortcode: {DS FMG } https://www.parmantiercie.com/ Analyst Coverage - CLINUVEL

Über die PARMANTIER & CIE. GmbH: PARMANTIER & CIE. ist auf die Beratung und Vermittlung von Unternehmensfinanzierungen, sei es Eigenkapital, Fremdkapital oder hybride Finanzierungsformen spezialisiert und verfolgt dabei den Geschäftsansatz einer klassischen Merchant Bank. Des Weiteren investiert PARMANTIER & CIE. in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Leitmotive des Unternehmens sind die traditionellen Werte eines ehrbaren Kaufmanns und die Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen für eine sich wandelnde Welt. Das Unternehmen geht dabei selbst ins Risiko und engagiert sich immer mit eigenem Kapital. Eine vorausschauende Denkweise zeichnet das Haus ebenso aus wie die Gestaltung maßgeschneiderter, moderner Unternehmensfinanzierungen für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Kontakt: Melba Victoria Grün gruen@parmantiercie.com



