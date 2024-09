© Foto: Sina Schuldt/dpa



Die EU wird tief in die Tasche greifen müssen, wenn Sie wettbewerbsfähig bleiben und ihren Wohlstand sichern will. Ex-EZB-Präsident Mario Draghi hat seine Vorschläge jetzt in einem ausführlichen Report präsentiert.Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, fordert von der Europäischen Union jährlich bis zu 800 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen, um im globalen Wettbewerb mit China und den USA bestehen zu können. Draghi war von EU-Kommissionpräsidentin mit der Ausarbeitung eines Reports beauftragt worden. In seinem mit Spannung erwarteten Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union spricht Draghi von einer "existenziellen Herausforderung" und …