Im Kleinwerte-Index SDAX steht die Aktie von PVA Tepla zum Wochenstart am Ende der Tagesrange. Ein Analyst hat die Papiere des Anlagenbauers gleich um zwei Stufen herabgestuft und auch das Kursziel krass gesenkt. DER AKTIONÄR checkt, was dahinter steckt und wie Anleger beim Real-Depot-Wert reagieren sollten. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktien von PVA TePla nach einer längeren Beurteilungspause mit "Sell" und einem Kursziel von 10,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das ehemalige ...

