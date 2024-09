Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel und schloss mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 508,40 EUR. Trotz einer allgemeinen Verunsicherung in der Weltwirtschaft zeigt der Rüstungskonzern eine robuste Performance. Das 52-Wochen-Hoch von 571,80 EUR liegt zwar noch 12,47 Prozent über dem aktuellen Kurs, doch die positive Entwicklung seit Jahresbeginn ist beachtlich. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Starke Quartalszahlen untermauern Wachstumskurs

Im jüngsten Quartal konnte Rheinmetall seinen Gewinn je Aktie auf 1,43 EUR steigern, verglichen mit 1,29 EUR im Vorjahreszeitraum. Beeindruckend ist auch der Umsatzsprung um 49,13 Prozent auf 2,23 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 21,89 EUR je Aktie. Diese positiven Zahlen unterstreichen die starke Marktposition des Unternehmens, [...]

Hier weiterlesen