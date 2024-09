Ist das die beste Investment-Idee, auf die Anleger bis zum Jahresende setzen sollten? Milliardäre verkaufen jedenfalls ihre Nvidia-Aktien und investieren in einen ETF, der bis Jahresende um rund 45 Prozent zulegen könnte - sollten Sie es auch? Unglaublich: Das Jahr fühlt sich gerade erst begonnen an, und doch ist bereits September. Dennoch ist das Jahr an den Börsen noch lange nicht vorbei, und es gibt weiterhin spannende Möglichkeiten, bis zum Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...