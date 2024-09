Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der NASDAQ-Börse. Trotz der jüngsten Marktvolatilität konnte der Technologieriese einen Kursanstieg von 2,9 Prozent auf 105,79 USD verbuchen. Dies zeigt die anhaltende Attraktivität des Unternehmens für Investoren, selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Starke Quartalszahlen beflügeln Anlegervertrauen

Die positive Kursentwicklung lässt sich teilweise auf die kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnisse zurückführen. Nvidia präsentierte einen beeindruckenden Umsatzsprung von 122,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Gesamtumsatz von 30,04 Milliarden USD. Der Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls deutlich auf 0,68 USD, was das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstrategie des Unternehmens stärkt. Trotz des jüngsten Kursrückgangs in der vergangenen Woche zeigt sich die Nvidia-Aktie widerstandsfähig und bleibt ein Favorit unter Tech-Investoren.

Nvidia Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...