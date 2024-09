Weltweit führendes Life-Science-Unternehmen nutzt Online-Forschungsplattform, um den Zugang zu seinen hochmodernen Lösungen für die Wirkstoffforschung und -entwicklung zu optimieren

Scientist.com, die führende Forschungsplattform für die pharmazeutische Industrie, hat eine neue Partnerschaft mit Evotec SE, einem führenden Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, angekündigt. Durch diese Zusammenarbeit wird Evotecs umfassendes Angebot an F&E-Dienstleistungen, das den gesamten Prozess der Wirkstoffforschung und -entwicklung abdeckt, registrierten Nutzern des preisgekrönten digitalen Marktplatzes von Scientist.com zur Verfügung stehen.

"Wir bei Evotec haben es uns zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige, effiziente und innovative Dienstleistungen für die Wirkstoffforschung anzubieten, die die Arbeit von Forschern bei der Entwicklung neuer Therapien unterstützen", sagte Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec. "Durch die Partnerschaft mit Scientist.com können wir unsere Reichweite vergrößern und mehr Wissenschaftler in ihren Bemühungen unterstützen, neue Therapien auf den Markt zu bringen."

Evotec bietet der Scientist.com-Forschungsgemeinschaft Zugang zu einer breiten Palette eigener Technologien, darunter modernste In-vitro- und In-vivo-Pharmakologie, Hochdurchsatz-Screening und eine umfassende Palette von Sequenzierungstools der nächsten Generation. Über den Marktplatz können Kunden den Beschaffungsprozess vereinfachen und mit Evotecs Expertenteam zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu entwickeln und umzusetzen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Forschern, Evotecs umfassende Expertise in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Neurowissenschaften, Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und Infektionskrankheiten zu nutzen und so den Weg vom Konzept zur klinischen Realität deutlich zu beschleunigen. Das Angebot von Evotec auf Scientist.com umfasst auch prädiktive Toxikologie und ADME-PK-Dienstleistungen durch Cyprotex ein Evotec-Unternehmen.

"Das unermüdliche Engagement von Evotec für Qualität und Innovation und die Breite ihres Angebots passen perfekt zu unserer Mission, Wissenschaftler mit den Werkzeugen und der Expertise zu verbinden, die sie benötigen, um ihre Arzneimittelforschung schneller voranzutreiben", sagte Dr. Kevin Lustig, Gründer und CEO von Scientist.com. "Durch Scientist.com kann nun praktisch jedes Forschungsexperiment in jedem therapeutischen Bereich nahtlos entworfen, bestellt und durchgeführt werden."

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte digitale Forschungsplattform für die Life-Science-Branche. Die Plattform vereinfacht die Arzneimittelforschung, spart Zeit und Geld, bietet Zugang zu den neuesten innovativen Werkzeugen und Technologien und stellt sicher, dass Forscher und Zulieferer die internen und externen Compliance-Anforderungen einhalten. Scientist.com betreibt private Forschungsplattformen für die meisten großen Pharmaunternehmen der Welt, über 100 Biotechnologieunternehmen und die US National Institutes of Health (NIH). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Scientist.com.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochwirksame Therapeutika zu erforschen, zu entwickeln und sie den Patienten zur Verfügung zu stellen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, Daten und Wissenschaft für die Entdeckung, Entwicklung und Produktion von erstklassigen und erstklassigen pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet allen Top-20-Pharma- und über 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen sowie anderen Akteuren des Gesundheitswesens hochwertige Pipeline-Partnerschaften und Lösungen an. Evotec verfügt über strategische Aktivitäten in einem breiten Spektrum derzeit unterversorgter Therapiegebiete, darunter z.B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Innerhalb dieser Kompetenzfelder strebt Evotec den Aufbau einer weltweit führenden Pipeline für innovative Therapeutika an und hat bis heute ein Portfolio von mehr als 200 eigenen und gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekten von der frühen Forschung bis zur klinischen Entwicklung aufgebaut. Evotec ist weltweit tätig und beschäftigt mehr als 5.000 hochqualifizierte Mitarbeiter. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochgradig synergistische Technologien und Dienstleistungen und arbeiten als komplementäre Exzellenzcluster. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.

