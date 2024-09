BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute die Ernennung von Matt Shaulis zum General Manager für Nordamerika mit Wirkung vom 25. September bekannt.

"Wir heißen Matt herzlich willkommen. Er bringt langjährige globale Erfahrungen in der Pharmabranche mit, unter anderem als Verantwortlicher für die Kommerzialisierung von Blockbuster-Franchises bei mehreren multinationalen Konzernen", berichtet John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeiGene. "Matts Beitrag wird maßgeblich dazu beitragen, mit BRUKINSA unsere Führungsposition in der Hämatologie zu verteidigen und diesen Erfolg bei soliden Tumoren mit einer umfangreichen und vielversprechenden Pipeline innovativer Therapien fortzusetzen."

Matt Shaulis ist eine globale kommerzielle Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung durch Tätigkeiten bei biopharmazeutischen Unternehmen wie Hansa Biopharma, Pfizer, Teva, Cephalon und Johnson Johnson. Bei Pfizer leitete er die Vermarktung der Blockbuster-Therapien IBRANCE und XTANDI in den USA sowie die Übernahme und Integration von Medivation durch Pfizer.

Herr Shaulis, der bereits Erfahrung mit der Vermarktung von Therapien für die chronische lymphatische Leukämie (CLL) mitbringt, wird die Vermarktung des BTK-Inhibitors BRUKINSA (Zanubrutinib) sowie des Anti-PD-1-Antikörpers TEVIMBRA (Tislelizumab) in Nordamerika leiten, die Markteinführung kommender Produkte in den Bereichen Hämatologie und solide Tumoren vorantreiben und die Leitung des funktionsübergreifenden Führungsteams für die wichtige Region Nordamerika übernehmen.

"Es ist eine große Ehre, in dieser transformativen Phase zu BeiGene zu stoßen und das kommerzielle Wachstum der wegweisenden Medikamente BRUKINSA und TEVIMBRA in Nordamerika zu unterstützen", kommentiert Matt Shaulis. "Da BeiGene die Entwicklung seiner wachsenden Pipeline an Therapien weiter vorantreibt, freue ich mich darauf, dieses herausragende Team zu neuen Meilensteinen zu führen und mich dafür einzusetzen, mehr Patienten in dieser wichtigen Region zu erreichen."

Josh Neiman, Chief Commercial Officer, North America Europe, wird das Unternehmen verlassen, um eine neue unternehmerische Herausforderung bei einem Start-up-Unternehmen für Medizintechnologie anzunehmen.

"Ich danke Josh für seine wertvollen Beiträge als Führungskraft und beim Aufbau der kommerziellen Organisation von BeiGene in den USA und Europa. Sein Einsatz und seine Visionskraft haben unseren Erfolg mitgeprägt", ergänzt Herr Oyler "Josh hat entscheidend dazu beigetragen, BRUKINSA durch sehr erfolgreiche Markteinführungen in den USA und Europa zum globalen Blockbuster zu machen und in diesen Schlüsselregionen umfangreiche kommerzielle Kapazitäten für unser Portfolio im Bereich solider Tumoren aufzubauen. Das herausragende kommerzielle Führungsteam, das er mit zusammengestellt hat, wird dafür sorgen, unseren Erfolg zu konsolidieren und das zukünftige Wachstum unter Matts Führung voranzutreiben."

Herr Shaulis wechselt von Hansa Biopharma zu BeiGene, wo er als Chief Commercial Officer und President für die USA tätig war. Zuvor war er als President bei Pfizer Inflammation and Immunology für die internationalen entwickelten Märkte sowie als President von Pfizer North America Oncology tätig.

Vor seinen Tätigkeiten bei Pfizer trug Shaulis bei Teva Pharmaceuticals als Vice President und Global Therapeutic Area Lead, Multiple Sklerose, Verantwortung. Bei früheren Karrierestationen sammelte er Erfahrungen in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, strategische Kundengruppen und globale Aufgaben bei Cephalon, Johnson Johnson und Schering-Plough.

Matt Shaulis erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der Penn State University und seinen MBA an der Fuqua School of Business der Duke University.

BeiGene ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-amerikanischer Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über das künftige Wachstum und den Erfolg von BeiGene in den Bereichen Hämatologie und solide Tumore sowie über die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeiGene im Abschnitt "Über BeiGene".

