Volkswagen Vz.: Finanzchef der renditeschwachen Kernmarke VW Pkw muss gehen!

Kommt es noch schlimmer?

Rückblick

Volkswagen ist der größte Automobilhersteller in Europa und weltweit einer der führenden Autobauer. Nachdem die Aktie unter die 100-Euro-Marke gefallen war, sahen wir den Versuch einer Bodenbildung des VW-Papiers. Vergangen Freitag entfernten sich die Kurse deutlich von der 20-Tagelinie nach unten.

Volkswagen Vz.-Aktie: Chart vom 09.09.2024, Kürzel: VOW3, Kurs: 91.66 EUR, Tageschart Quelle: TF

Mögliches bullisches Szenario

Kann die Aktie den EMA-20 zurückerobern, würde sich die Lage aufklaren. Geht es dann auch über die 50-Tagelinie nach oben, wäre das bärische Szenario negiert.

Mögliches bärisches Szenario

Mit Kursen unter 92 Euro haben wir ein technisches Verkaufssignal bekommen.

Meinung

Der holprige Transformationsprozess fordert bei Volkswagen auch personelle Verwerfungen. Der Autobauer tauscht mitten in der Krise den Finanzchef bei seiner renditeschwachen Kernmarke VW Pkw aus. In Deutschland stehen Werke auf dem Prüfstand, um die Kapazitäten zu reduzieren und die Kosten zu senken. Betriebsbedingte Entlassungen drohen. Bevor es für den Autobauer nach oben geht, könnte es noch schlimmer kommen. Wenn die Volkswagen Vz.-Aktie weitere Schwäche zeigt, bietet sich die Eröffnung einer Short-Position an.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 47.75 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 73.76 Mio. USD

Meine Meinung zu Volkswagen Vz. ist bärisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2024

