Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, hat heute auf ein Schreiben der Daventry Group, einem aktivistischen Aktionär, reagiert, in dem das Unternehmen zur Einleitung eines Verkaufsprozesses aufgefordert wird.

Kinaxis pflegt regelmäßig den Kontakt zu seinen Aktionären und freut sich über deren Feedback, so auch von der Daventry Group, mit der das Unternehmen am 28. August Gespräche führte. Kinaxis bedauert, dass Daventry sich für die Veröffentlichung seines Schreibens mit Forderungen nach einem Verkaufsprozess entschieden hat, anstatt seine Ansichten weiterhin privat mit dem Unternehmen zu besprechen.

Kinaxis verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und genießt den Ruf, für Kunden und Aktionäre hervorragende Leistungen zu erbringen. Mit seiner End-to-End-Plattform Maestro gehört Kinaxis zu den Marktführern im Bereich der KI-gesteuerten Orchestrierung von Lieferketten und wurde bereits zehnmal als Leader im Gartner's Supply Chain Planning Solutions Magic Quadrant ausgezeichnet. Das Unternehmen baut seine Plattform weiter aus, um einen noch größeren Teil des Marktsegments für Software für das Lieferkettenmanagement mit einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar zu erobern.

Das Board of Directors wird das Schreiben der Daventry Group prüfen und hat nicht die Absicht, sich weiter dazu zu äußern, sofern und solange das Board nicht eine bestimmte Vorgehensweise genehmigt hat und/oder das Unternehmen entschieden hat, dass eine weitere Offenlegung angemessen oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über Kinaxis

Kinaxis gehört zu den weltweit führenden Anbietern für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, unterstützt komplexe globale Lieferketten und die Menschen, die sie verwalten, um damit einen Beitrag für das Wohl der Menschheit zu leisten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, bietet durch die Kombination proprietärer Technologien und Techniken vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg von einer auf mehrere Jahre ausgelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Weltweit vertrauen namhafte Marken auf unsere Fähigkeit, die nötige Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, um die Unbeständigkeit und Unterbrechungen der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Warnhinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Geschäftsentwicklung von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf diese zukünftigen Ereignisse wider. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, können in bestimmten Fällen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", ‚schätzt', ‚prognostiziert', ‚beabsichtigt', ‚antizipiert', "glaubt" oder Variationen dieser Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder dass sie "ergriffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbare Terminologie. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen zu den Wachstumsplänen und -zielen von Kinaxis in Bezug auf den Marktanteil. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung von Kinaxis wesentlich von der erwarteten Leistung abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verknüpft, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Resultate von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Hierzu zählen unter anderem die Risiken, die im Jahresbericht des Unternehmens vom 25. März 2024 unter der Überschrift "Risikofaktoren" für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben wurden, die unter der Überschrift "Zukunftsgerichtete Aussagen" in unserer Pressemitteilung vom 31. Juli 2024 aufgeführt sind, sowie andere Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind verfügbar auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca

Die oben genannten Risikofaktoren stellen keine abschließende Auflistung der Faktoren dar, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, beruhen auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Formulierung dieser Aussagen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen ist es ratsam, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

