Kinaxis Maestro und die Data Intelligence Platform von Databricks sorgen gemeinsam für schnellere Erkenntnisse, einheitliche Daten und skalierbare KI in globalen Lieferketten

Kinaxis® (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, und Databricks, das Daten- und KI-Unternehmen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um einen neuen Standard für intelligente Entscheidungsfindung in der Lieferkette zu setzen.

Durch die Kombination von Kinaxis Maestro, der einzigen KI-nativen Plattform, die speziell für die End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten entwickelt wurde, mit der Skalierbarkeit und Governance der Databricks Data Intelligence Platform, wird Organisationen ermöglicht, ihre Daten zu vereinheitlichen, die Einführung von KI zu beschleunigen und schnell und sicher auf Veränderungen zu reagieren.

Diese Zusammenarbeit trägt der wachsenden Nachfrage nach agileren, datengesteuerten Lieferketten Rechnung. Sie stärkt die Datenstruktur der Maestro-Lieferkette und hilft Unternehmen, Informationen aus Kernsystemen wie Lagerhaltung und Beschaffung mit externen Daten wie Wettermustern und Marktsignalen in einer zentralen Umgebung zusammenzuführen. Das Ergebnis sind schnellere Erkenntnisse, größere Flexibilität bei der Ausführung und eine widerstandsfähigere, innovationsbereite Lieferkette.

"Globale Lieferkettenorganisationen verarbeiten mehr Daten denn je. Diese sind jedoch oft über verschiedene Systeme hinweg fragmentiert, was schnelles und konsistentes Handeln erschwert", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Diese Partnerschaft stärkt die Datenstruktur, auf der Maestro beruht, beschleunigt unsere KI-Innovationsagenda und ermöglicht schnellere, intelligentere Entscheidungen in großem Maßstab. Gemeinsam geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Lieferketten mit der Intelligenz und Geschwindigkeit zu orchestrieren, die zur Bewältigung der heutigen Störungen erforderlich sind."

Speziell für die Leistung der Lieferkette entwickelt

Maestro wurde speziell für die Orchestrierung der Lieferkette entwickelt und bettet domänenspezifische Informationen in alle Ebenen der Plattform ein, um die Planung, Ausführung und Entscheidungsfindung voranzutreiben. Mit der Databricks Data Intelligence Platform als Basis für die zugrundeliegende Dateninfrastruktur und Delta Sharing, das eine nahtlose, sichere und plattformübergreifende Datenfreigabe ermöglicht, können Unternehmen diese Daten durch eine einzige Integration funktionsübergreifend nutzen so werden Silos reduziert, Duplikate beseitigt und prädiktive, generative und autonome KI im großen Maßstab ermöglicht.

Maestro unterstützt bereits jährlich Millionen von Simulationen, um Unternehmen bei der Bewältigung der Volatilität zu unterstützen. Dank der Elastizität und Skalierbarkeit von Databricks können jetzt noch komplexere Datenumgebungen verarbeitet werden, ohne dass die Vertrauenswürdigkeit darunter leidet. Databricks bietet Datenkontrolle auf Unternehmensniveau, während Kinaxis sicherstellt, dass Entscheidungen durch erklärbare KI gestützt werden, die nachvollziehbar und überprüfbar bleibt.

"Lieferkettendaten gehören zu den komplexesten und operationell kritischsten Daten im Unternehmen, und sie sind von entscheidender Bedeutung, um Unternehmen beim Aufbau von Datenintelligenz zu unterstützen", sagte Shiv Trisal, Global Manufacturing, Transportation Energy GTM Leader bei Databricks. "Durch die Partnerschaft mit Kinaxis unterstützen wir Unternehmen dabei, Daten zu zentralisieren und von fragmentierten Einblicken zu intelligenten Echtzeit-Aktionen im Sinne der KI-Strategie des Unternehmens überzugehen."

Schnellere Umsetzung von Daten in Entscheidungen

In modernen Lieferketten ist Agilität das A und O. Durch die synchrone Zusammenarbeit von Kinaxis und Databricks erhalten Unternehmen eine gemeinsame Informationsebene, die ihr gesamtes Lieferketten-Ökosystem vernetzt. So können sie schnell und präzise auf Störungen reagieren sei es eine Nachfragespitze, ein Lieferantenproblem oder eine Marktveränderung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die eine vollständige Neuverarbeitung der Datensätze erfordern, berechnet Maestro nur die Änderungen neu. Das bedeutet für Unternehmen schnellere Entscheidungen, klarere Erkenntnisse und bessere Ergebnisse ohne Verzögerungen oder unnötigen Datenballast.

Ein neuer Standard für die intelligente Orchestrierung der Lieferkette

Diese Partnerschaft geht über die Integration hinaus. Kinaxis und Databricks arbeiten gemeinsam daran, die Fragmentierung zu verringern, Intelligenz in alle Abschnitte der Lieferkette einzubetten und Reaktionsfähigkeit auf einem neuen Niveau zu ermöglichen von der strategischen Planung bis zur Ausführung vor Ort.

Da sich die Lieferketten ständig weiterentwickeln, sind durch diese Zusammenarbeit nun beide Unternehmen in der Lage, die nächste Ära der KI-gestützten Transformation anzuführen, in der Entscheidungen schneller getroffen werden, Störungen weniger störend sind und die Leistung durch einheitliche Daten gefördert wird.

