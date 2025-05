Global anerkanntes Datenökosystem bestätigt, dass die KI-gestützte Orchestrierungsplattform Maestro strenge Automobilstandards erfüllt

Kinaxis® (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Lieferkettenkoordination, gab heute bekannt, dass Maestro, seine KI-gestützte Echtzeit-Koordinationsplattform, die Catena-X-Zertifizierung für das Bedarfs- und Kapazitätsmanagement erhalten hat. Dies bestätigt, dass Maestro die strengen Standards des Netzwerks in Bezug auf Interoperabilität, Datenhoheit und Sicherheit erfüllt und eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit über mehrstufige Lieferketten hinweg ermöglicht.

Catena-X ist das erste weltweit vertrauenswürdige, offene und kollaborative Datenökosystem für die Automobilindustrie, das einen konsistenten Datenaustausch zwischen allen Beteiligten der Wertschöpfungskette gewährleisten soll. Die Zertifizierung festigt die Führungsposition von Kinaxis innerhalb der Wertschöpfungskette als KI-gestützte, zukunftsfähige Lieferkettenplattform für das digitale Zeitalter der Automobilindustrie.

"Wir freuen uns, als einer der führenden Lösungsanbieter die Catena-X-Zertifizierung erhalten zu haben, da sie unsere Fähigkeit bestätigt, unternehmensübergreifende Echtzeit-Orchestrierung in großem Maßstab zu liefern genau das, worauf globale Automobilhersteller bei Kinaxis vertrauen", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "In einer Branche, die sich mit Elektrifizierung, politischen Schwankungen und zunehmendem Druck auf die Lieferkette auseinandersetzen muss, ermöglicht Maestro eine durchgängige Koordination über alle Ebenen des Netzwerks hinweg. Es geht nicht nur darum, zu beobachten, was geschieht, sondern auch darum, bereit zu sein, zu handeln."

Zeitgleich mit der Catena-X-Zertifizierung wird Maestro auf dem Marktplatz von Cofinity-X verfügbar. Als erstes operatives Unternehmen und Gateway zu Catena-X hat Cofinity-X den Dataspace zum Leben erweckt. "Wir sind stolz darauf, Kinaxis, einen weltweit führenden Anbieter von End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung, als neues Mitglied in unserem Catena-X-Ökosystem begrüßen zu dürfen", erklärte Thomas Rösch, CEO von Cofinity-X und Vorstandsmitglied von Catena-X.

Die Automobilindustrie ist aufgrund der Vielzahl beweglicher Teile, der weltweiten Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der jüngsten Zollstreitigkeiten nach wie vor eine der komplexesten Branchen für die Lieferkettenplanung. Mit Maestro können Kunden von Kinaxis beispiellose Veränderungen bewältigen, indem sie jährlich Millionen von Szenarien modellieren, um Störungen zu simulieren, bevor sie auftreten. Die KI-gestützte Plattform bietet die erforderliche Flexibilität, Transparenz und Sicherheit, um die Zukunft zu gestalten. Zu den Kunden von Kinaxis zählen einige der weltweit führenden Fahrzeughersteller wie Volvo Cars, Harley Davidson, Ford, Subaru, Motherson und General Motors.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Störungen von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

