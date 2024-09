Apple hat seine neueste iPhone-Generation vorgestellt und setzt damit einen neuen Standard für die Integration künstlicher Intelligenz in Mobilgeräte. Das Flaggschiff-Modell, das iPhone 16 Pro, wird vom leistungsstarken A18 Pro-Chip angetrieben, der speziell für KI-Anwendungen optimiert wurde. Tim Cook, CEO von Apple, betonte, dass das neue Smartphone "von Grund auf" für KI konzipiert wurde, was eine signifikante Weiterentwicklung in der Mobiltelefontechnologie darstellt.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die Preise für das iPhone 16 Pro beginnen bei 999 Euro für die Basisvariante mit 128 GB Speicher, während das iPhone 16 Pro Max ab 1.199 Euro für die 256 GB-Version erhältlich ist. Vorbestellungen starten am 13. September, wobei die Geräte ab dem 20. September in den Handel kommen. Die neuen Modelle werden in vier Farben angeboten: Schwarz, Natur, Weiß und Wüsten-Titan, was die Palette der Auswahlmöglichkeiten für Kunden erweitert.

Apple Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...