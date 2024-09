© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die Mainzer setzen große Hoffnungen auf einen potenziellen Krebs-Wirkstoff auf mRNA-Basis. Erfolgsmeldungen der Konkurrenz lassen am Montag auch Biontech-Anleger jubeln. Die Aktie legt fast 12 Prozent zu.Am kommenden Wochenende wird Biontech auf einer Konferenz in Barcelona neue Studiendaten zu vielversprechenden Medikamentenkandidaten wie dem Antikörper BNT327 präsentieren, der bei verschiedenen Tumorarten getestet wird. Biontech arbeitet an mRNA-Impfstoffen gegen Lungenkrebs, mit einer möglichen Markteinführung eines Krebsmedikaments im Jahr 2025. Angesichts der wachsenden Krebserkrankungsraten weltweit - die WHO rechnet mit einem Anstieg der Krebserkrankungen um 77 Prozent bis zum Jahr …