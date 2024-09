InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 10

Purchase of own shares

The Company announces that on 09 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 09 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,707 Lowest price paid per share: £ 76.1000 Highest price paid per share: £ 77.1200 Average price paid per share: £ 76.6046

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,627,724 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 16,707 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 09 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 16,707 Highest price paid (per ordinary share) £ 77.1200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 76.1000 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 76.6046

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 09/09/2024 09:34:56 BST 91 76.6000 XLON 1066320799993588 09/09/2024 09:35:56 BST 90 76.5600 XLON 1066320799993629 09/09/2024 09:36:30 BST 90 76.5200 XLON 1066320799993662 09/09/2024 09:36:41 BST 21 76.4800 XLON 1066320799993667 09/09/2024 09:36:41 BST 71 76.4800 XLON 1066320799993668 09/09/2024 09:55:27 BST 52 76.3200 XLON 1066320799994816 09/09/2024 09:55:27 BST 22 76.3200 XLON 1066320799994817 09/09/2024 09:55:49 BST 34 76.2800 XLON 1066320799994838 09/09/2024 09:55:50 BST 11 76.2800 XLON 1066320799994840 09/09/2024 10:00:41 BST 83 76.3200 XLON 1066320799995132 09/09/2024 10:04:01 BST 87 76.4000 XLON 1066320799995340 09/09/2024 10:04:01 BST 5 76.4000 XLON 1066320799995341 09/09/2024 10:05:20 BST 54 76.3600 XLON 1066320799995411 09/09/2024 10:05:24 BST 91 76.3200 XLON 1066320799995440 09/09/2024 10:08:21 BST 92 76.3200 XLON 1066320799995606 09/09/2024 10:09:23 BST 90 76.2800 XLON 1066320799995734 09/09/2024 10:10:01 BST 93 76.2400 XLON 1066320799995780 09/09/2024 10:14:22 BST 45 76.2800 XLON 1066320799996016 09/09/2024 10:14:32 BST 74 76.2400 XLON 1066320799996064 09/09/2024 10:16:28 BST 40 76.2000 XLON 1066320799996136 09/09/2024 10:16:28 BST 52 76.2000 XLON 1066320799996137 09/09/2024 10:17:50 BST 45 76.1600 XLON 1066320799996220 09/09/2024 10:18:28 BST 63 76.1200 XLON 1066320799996269 09/09/2024 10:18:28 BST 6 76.1200 XLON 1066320799996270 09/09/2024 10:22:01 BST 78 76.1200 XLON 1066320799996512 09/09/2024 10:25:10 BST 83 76.1200 XLON 1066320799996648 09/09/2024 10:29:50 BST 76 76.1800 XLON 1066320799996987 09/09/2024 10:30:59 BST 55 76.2000 XLON 1066320799997061 09/09/2024 10:32:36 BST 56 76.1600 XLON 1066320799997135 09/09/2024 10:39:49 BST 78 76.1000 XLON 1066320799997479 09/09/2024 10:43:37 BST 61 76.1000 XLON 1066320799997798 09/09/2024 10:48:02 BST 68 76.1400 XLON 1066320799998186 09/09/2024 10:49:57 BST 24 76.1400 XLON 1066320799998291 09/09/2024 10:49:57 BST 32 76.1400 XLON 1066320799998292 09/09/2024 10:54:35 BST 26 76.1000 XLON 1066320799998506 09/09/2024 10:54:35 BST 27 76.1000 XLON 1066320799998507 09/09/2024 10:59:49 BST 89 76.1200 XLON 1066320799998754 09/09/2024 11:06:11 BST 95 76.1600 XLON 1066320799999110 09/09/2024 11:15:22 BST 92 76.3000 XLON 1066320799999489 09/09/2024 11:16:48 BST 42 76.2600 XLON 1066320799999563 09/09/2024 11:20:01 BST 63 76.3600 XLON 1066320799999698 09/09/2024 11:20:01 BST 27 76.3600 XLON 1066320799999699 09/09/2024 11:22:53 BST 20 76.3200 XLON 1066320799999795 09/09/2024 11:22:53 BST 72 76.3200 XLON 1066320799999796 09/09/2024 11:26:18 BST 94 76.3200 XLON 1066320799999907 09/09/2024 11:32:30 BST 90 76.3800 XLON 1066320800000085 09/09/2024 11:33:44 BST 23 76.3400 XLON 1066320800000128 09/09/2024 11:33:44 BST 7 76.3400 XLON 1066320800000129 09/09/2024 11:33:44 BST 65 76.3400 XLON 1066320800000130 09/09/2024 11:36:04 BST 90 76.3000 XLON 1066320800000203 09/09/2024 11:36:04 BST 4 76.3000 XLON 1066320800000204 09/09/2024 11:45:29 BST 95 76.4200 XLON 1066320800000506 09/09/2024 11:52:10 BST 29 76.4200 XLON 1066320800000809 09/09/2024 11:52:10 BST 61 76.4200 XLON 1066320800000810 09/09/2024 11:53:40 BST 94 76.3800 XLON 1066320800000872 09/09/2024 11:54:10 BST 93 76.3400 XLON 1066320800000893 09/09/2024 11:56:29 BST 92 76.2800 XLON 1066320800000991 09/09/2024 12:06:00 BST 94 76.2400 XLON 1066320800001293 09/09/2024 12:20:38 BST 89 76.3600 XLON 1066320800001776 09/09/2024 12:20:38 BST 3 76.3600 XLON 1066320800001777 09/09/2024 12:23:33 BST 90 76.3600 XLON 1066320800001893 09/09/2024 12:28:34 BST 5 76.3600 XLON 1066320800002041 09/09/2024 12:28:34 BST 86 76.3600 XLON 1066320800002042 09/09/2024 12:35:15 BST 95 76.3200 XLON 1066320800002225 09/09/2024 12:42:51 BST 92 76.2800 XLON 1066320800002448 09/09/2024 12:44:47 BST 81 76.2200 XLON 1066320800002494 09/09/2024 12:44:47 BST 12 76.2200 XLON 1066320800002495 09/09/2024 12:58:47 BST 21 76.2200 XLON 1066320800002979 09/09/2024 12:58:47 BST 24 76.2200 XLON 1066320800002980 09/09/2024 12:59:12 BST 94 76.1800 XLON 1066320800002983 09/09/2024 13:00:08 BST 11 76.1600 XLON 1066320800003079 09/09/2024 13:11:23 BST 11 76.2600 XLON 1066320800003695 09/09/2024 13:11:29 BST 10 76.2600 XLON 1066320800003698 09/09/2024 13:11:29 BST 44 76.2600 XLON 1066320800003699 09/09/2024 13:11:30 BST 9 76.2600 XLON 1066320800003700 09/09/2024 13:11:30 BST 11 76.2600 XLON 1066320800003701 09/09/2024 13:15:43 BST 90 76.2800 XLON 1066320800003934 09/09/2024 13:19:54 BST 92 76.3400 XLON 1066320800004143 09/09/2024 13:22:13 BST 93 76.4200 XLON 1066320800004363 09/09/2024 13:23:34 BST 18 76.4600 XLON 1066320800004433 09/09/2024 13:28:00 BST 54 76.4600 XLON 1066320800004564 09/09/2024 13:28:00 BST 40 76.4600 XLON 1066320800004565 09/09/2024 13:30:37 BST 21 76.4200 XLON 1066320800004664 09/09/2024 13:30:37 BST 70 76.4200 XLON 1066320800004665 09/09/2024 13:33:32 BST 94 76.3800 XLON 1066320800004833 09/09/2024 13:36:03 BST 93 76.3200 XLON 1066320800005010 09/09/2024 13:37:11 BST 94 76.2800 XLON 1066320800005044 09/09/2024 13:44:24 BST 46 76.3200 XLON 1066320800005188 09/09/2024 13:44:24 BST 48 76.3200 XLON 1066320800005189 09/09/2024 13:52:50 BST 94 76.3600 XLON 1066320800005436 09/09/2024 14:02:15 BST 92 76.3600 XLON 1066320800005750 09/09/2024 14:03:31 BST 90 76.3200 XLON 1066320800005836 09/09/2024 14:03:54 BST 11 76.2800 XLON 1066320800005847 09/09/2024 14:03:54 BST 80 76.2800 XLON 1066320800005848 09/09/2024 14:08:20 BST 65 76.3000 XLON 1066320800006023 09/09/2024 14:08:20 BST 30 76.3000 XLON 1066320800006024 09/09/2024 14:13:14 BST 90 76.2400 XLON 1066320800006247 09/09/2024 14:16:21 BST 90 76.2600 XLON 1066320800006399 09/09/2024 14:24:44 BST 92 76.3000 XLON 1066320800006824 09/09/2024 14:27:38 BST 90 76.3000 XLON 1066320800006913 09/09/2024 14:37:20 BST 90 76.3600 XLON 1066320800007401 09/09/2024 14:46:50 BST 92 76.4600 XLON 1066320800007865 09/09/2024 14:47:20 BST 93 76.4200 XLON 1066320800007871 09/09/2024 14:51:50 BST 90 76.5000 XLON 1066320800008177 09/09/2024 14:52:00 BST 93 76.4600 XLON 1066320800008188 09/09/2024 15:03:09 BST 10 76.5800 XLON 1066320800008941 09/09/2024 15:04:21 BST 50 76.5800 XLON 1066320800008975 09/09/2024 15:04:21 BST 30 76.5800 XLON 1066320800008976 09/09/2024 15:04:23 BST 92 76.5400 XLON 1066320800008981 09/09/2024 15:06:03 BST 95 76.5800 XLON 1066320800009057 09/09/2024 15:06:59 BST 91 76.6000 XLON 1066320800009126 09/09/2024 15:07:17 BST 90 76.5600 XLON 1066320800009130 09/09/2024 15:07:25 BST 91 76.5200 XLON 1066320800009138 09/09/2024 15:09:22 BST 44 76.5200 XLON 1066320800009236 09/09/2024 15:09:22 BST 33 76.5200 XLON 1066320800009237 09/09/2024 15:17:47 BST 84 76.5000 XLON 1066320800009692 09/09/2024 15:20:44 BST 89 76.5200 XLON 1066320800009818 09/09/2024 15:20:54 BST 50 76.4600 XLON 1066320800009822 09/09/2024 15:20:54 BST 45 76.4600 XLON 1066320800009823 09/09/2024 15:23:16 BST 42 76.4800 XLON 1066320800009914 09/09/2024 15:23:54 BST 3 76.4800 XLON 1066320800009924 09/09/2024 15:25:00 BST 56 76.5200 XLON 1066320800009980 09/09/2024 15:27:12 BST 41 76.4800 XLON 1066320800010059 09/09/2024 15:30:14 BST 39 76.5200 XLON 1066320800010498 09/09/2024 15:30:14 BST 29 76.5200 XLON 1066320800010499 09/09/2024 15:30:14 BST 4 76.5200 XLON 1066320800010500 09/09/2024 15:30:30 BST 82 76.5400 XLON 1066320800010774 09/09/2024 15:32:37 BST 71 76.6000 XLON 1066320800011475 09/09/2024 15:32:45 BST 37 76.5600 XLON 1066320800011527 09/09/2024 15:33:40 BST 59 76.6000 XLON 1066320800011742 09/09/2024 15:34:57 BST 43 76.6200 XLON 1066320800011972 09/09/2024 15:35:15 BST 72 76.6600 XLON 1066320800012074 09/09/2024 15:35:34 BST 62 76.6600 XLON 1066320800012088 09/09/2024 15:35:34 BST 34 76.6200 XLON 1066320800012092 09/09/2024 15:36:31 BST 51 76.6600 XLON 1066320800012235 09/09/2024 15:37:56 BST 63 76.6600 XLON 1066320800012512 09/09/2024 15:41:18 BST 65 76.6400 XLON 1066320800012977 09/09/2024 15:42:34 BST 93 76.6600 XLON 1066320800013118 09/09/2024 15:44:19 BST 72 76.7000 XLON 1066320800013334 09/09/2024 15:45:53 BST 70 76.6600 XLON 1066320800013511 09/09/2024 15:47:51 BST 49 76.7000 XLON 1066320800013685 09/09/2024 15:47:51 BST 15 76.7000 XLON 1066320800013686 09/09/2024 15:51:23 BST 93 76.7400 XLON 1066320800014230 09/09/2024 15:51:24 BST 91 76.7000 XLON 1066320800014242 09/09/2024 15:53:44 BST 17 76.7400 XLON 1066320800014667 09/09/2024 15:55:36 BST 94 76.8200 XLON 1066320800014769 09/09/2024 15:59:05 BST 90 76.9000 XLON 1066320800015032 09/09/2024 15:59:35 BST 90 76.8600 XLON 1066320800015070 09/09/2024 16:01:47 BST 92 76.8600 XLON 1066320800015561 09/09/2024 16:02:01 BST 90 76.8200 XLON 1066320800015628 09/09/2024 16:03:47 BST 79 76.8600 XLON 1066320800015868 09/09/2024 16:03:47 BST 16 76.8600 XLON 1066320800015869 09/09/2024 16:05:35 BST 92 76.8600 XLON 1066320800016230 09/09/2024 16:05:57 BST 70 76.8800 XLON 1066320800016312 09/09/2024 16:05:57 BST 18 76.8800 XLON 1066320800016313 09/09/2024 16:06:36 BST 78 76.8200 XLON 1066320800016427 09/09/2024 16:06:36 BST 6 76.8200 XLON 1066320800016428 09/09/2024 16:06:41 BST 87 76.8400 XLON 1066320800016445 09/09/2024 16:07:05 BST 90 76.7800 XLON 1066320800016552 09/09/2024 16:07:14 BST 46 76.7400 XLON 1066320800016568 09/09/2024 16:07:16 BST 91 76.7600 XLON 1066320800016573 09/09/2024 16:08:31 BST 67 76.8000 XLON 1066320800016851 09/09/2024 16:10:00 BST 91 76.8400 XLON 1066320800017153 09/09/2024 16:11:01 BST 93 76.9400 XLON 1066320800017492 09/09/2024 16:13:31 BST 92 76.9600 XLON 1066320800017956 09/09/2024 16:16:06 BST 93 77.0800 XLON 1066320800018341 09/09/2024 16:16:27 BST 93 77.1200 XLON 1066320800018439 09/09/2024 16:18:52 BST 92 77.1200 XLON 1066320800018695 09/09/2024 16:19:00 BST 92 77.0800 XLON 1066320800018768 09/09/2024 16:19:37 BST 43 77.0400 XLON 1066320800018830 09/09/2024 16:19:37 BST 52 77.0400 XLON 1066320800018831 09/09/2024 16:21:01 BST 94 77.1200 XLON 1066320800018936 09/09/2024 16:21:18 BST 91 77.1200 XLON 1066320800018960 09/09/2024 16:21:29 BST 90 77.0800 XLON 1066320800018978 09/09/2024 16:21:39 BST 53 77.0400 XLON 1066320800019008 09/09/2024 16:21:39 BST 39 77.0400 XLON 1066320800019009 09/09/2024 16:24:27 BST 90 76.9800 XLON 1066320800019319 09/09/2024 16:24:39 BST 39 76.9400 XLON 1066320800019347 09/09/2024 16:24:39 BST 54 76.9400 XLON 1066320800019348 09/09/2024 16:25:16 BST 91 76.9600 XLON 1066320800019402 09/09/2024 16:25:44 BST 90 76.9200 XLON 1066320800019438 09/09/2024 16:26:38 BST 90 76.9200 XLON 1066320800019494 09/09/2024 16:28:35 BST 93 77.0000 XLON 1066320800019686 09/09/2024 16:29:01 BST 86 76.9600 XLON 1066320800019775 09/09/2024 16:29:01 BST 8 76.9600 XLON 1066320800019776 09/09/2024 16:29:47 BST 95 76.9200 XLON 1066320800019828 09/09/2024 16:30:10 BST 73 76.9400 XLON 1066320800019873 09/09/2024 16:30:17 BST 89 76.9000 XLON 1066320800019885 09/09/2024 16:30:30 BST 59 76.9000 XLON 1066320800019933 09/09/2024 16:30:58 BST 93 76.8600 XLON 1066320800020018 09/09/2024 16:33:26 BST 51 76.9200 XLON 1066320800020272 09/09/2024 16:33:26 BST 41 76.9200 XLON 1066320800020273 09/09/2024 16:33:31 BST 92 76.8800 XLON 1066320800020295 09/09/2024 16:35:05 BST 92 76.9200 XLON 1066320800020414 09/09/2024 16:35:52 BST 90 76.9200 XLON 1066320800020489 09/09/2024 16:39:25 BST 45 76.9200 XLON 1066320800021037 09/09/2024 16:39:25 BST 50 76.9200 XLON 1066320800021038 09/09/2024 16:40:54 BST 94 76.8800 XLON 1066320800021178 09/09/2024 16:43:13 BST 90 76.9000 XLON 1066320800021349 09/09/2024 16:47:52 BST 94 76.8400 XLON 1066320800021959 09/09/2024 16:48:40 BST 94 76.8600 XLON 1066320800022026 09/09/2024 16:50:46 BST 92 76.8800 XLON 1066320800022231 09/09/2024 16:53:59 BST 9 76.8800 XLON 1066320800022681 09/09/2024 16:53:59 BST 62 76.8800 XLON 1066320800022682 09/09/2024 16:53:59 BST 15 76.9000 XLON 1066320800022683 09/09/2024 16:53:59 BST 33 76.9000 XLON 1066320800022684 09/09/2024 16:53:59 BST 5 76.9000 XLON 1066320800022702 09/09/2024 16:53:59 BST 66 76.9200 XLON 1066320800022703 09/09/2024 16:53:59 BST 35 76.9200 XLON 1066320800022704 09/09/2024 16:54:00 BST 15 76.9400 XLON 1066320800022717 09/09/2024 16:54:00 BST 66 76.9400 XLON 1066320800022718 09/09/2024 16:54:00 BST 20 76.9400 XLON 1066320800022723 09/09/2024 16:54:00 BST 66 76.9400 XLON 1066320800022724 09/09/2024 16:54:00 BST 33 76.9400 XLON 1066320800022725 09/09/2024 16:54:00 BST 90 76.9000 XLON 1066320800022728 09/09/2024 16:54:28 BST 50 76.9200 XLON 1066320800022823 09/09/2024 16:54:28 BST 66 76.9200 XLON 1066320800022824 09/09/2024 16:54:28 BST 3 76.9200 XLON 1066320800022825 09/09/2024 16:54:45 BST 95 76.9000 XLON 1066320800022872 09/09/2024 16:56:05 BST 10 76.9400 XLON 1066320800023143 09/09/2024 16:56:15 BST 84 76.9400 XLON 1066320800023169 09/09/2024 16:56:15 BST 60 76.9400 XLON 1066320800023172 09/09/2024 16:56:15 BST 11 76.9400 XLON 1066320800023173 09/09/2024 16:57:11 BST 92 76.9400 XLON 1066320800023243 09/09/2024 16:57:11 BST 45 76.9400 XLON 1066320800023246 09/09/2024 16:58:09 BST 40 76.9200 XLON 1066320800023411 09/09/2024 16:58:09 BST 23 76.9200 XLON 1066320800023412 09/09/2024 16:58:09 BST 9 76.9200 XLON 1066320800023413 09/09/2024 16:58:27 BST 92 76.9000 XLON 1066320800023452 09/09/2024 16:59:14 BST 92 76.8600 XLON 1066320800023882 09/09/2024 16:59:27 BST 90 76.8200 XLON 1066320800023927 09/09/2024 17:00:09 BST 92 76.7800 XLON 1066320800024304 09/09/2024 17:01:09 BST 44 76.8200 XLON 1066320800024423 09/09/2024 17:01:09 BST 49 76.8200 XLON 1066320800024424 09/09/2024 17:01:11 BST 93 76.7600 XLON 1066320800024430 09/09/2024 17:01:38 BST 95 76.7200 XLON 1066320800024521 09/09/2024 17:05:08 BST 83 76.7400 XLON 1066320800025050 09/09/2024 17:08:13 BST 46 76.6800 XLON 1066320800025627 09/09/2024 17:08:13 BST 5 76.6800 XLON 1066320800025628 09/09/2024 17:08:51 BST 48 76.7200 XLON 1066320800025782 09/09/2024 17:08:51 BST 45 76.7200 XLON 1066320800025783 09/09/2024 17:08:58 BST 29 76.6800 XLON 1066320800025798 09/09/2024 17:09:54 BST 15 76.6800 XLON 1066320800025952 09/09/2024 17:12:20 BST 76 76.6200 XLON 1066320800026245 09/09/2024 17:12:35 BST 9 76.6000 XLON 1066320800026301 09/09/2024 17:12:35 BST 36 76.6000 XLON 1066320800026302 09/09/2024 17:13:25 BST 95 76.5800 XLON 1066320800026429 09/09/2024 17:15:26 BST 91 76.5600 XLON 1066320800026721 09/09/2024 17:16:42 BST 94 76.5600 XLON 1066320800027070 09/09/2024 17:18:48 BST 45 76.6000 XLON 1066320800027541 09/09/2024 17:19:37 BST 10 76.6200 XLON 1066320800027635 09/09/2024 17:19:37 BST 93 76.6200 XLON 1066320800027636 09/09/2024 17:21:08 BST 90 76.6200 XLON 1066320800027875 09/09/2024 17:22:09 BST 52 76.6200 XLON 1066320800028043 09/09/2024 17:22:13 BST 11 76.6200 XLON 1066320800028062 09/09/2024 17:22:14 BST 10 76.6200 XLON 1066320800028063 09/09/2024 17:22:43 BST 62 76.6200 XLON 1066320800028142 09/09/2024 17:24:08 BST 56 76.6200 XLON 1066320800028353 09/09/2024 17:25:54 BST 78 76.6400 XLON 1066320800028718 09/09/2024 17:26:30 BST 9 76.6200 XLON 1066320800028844 09/09/2024 17:26:30 BST 66 76.6200 XLON 1066320800028845 09/09/2024 17:26:44 BST 66 76.6200 XLON 1066320800028882 09/09/2024 17:26:44 BST 9 76.6200 XLON 1066320800028883 09/09/2024 17:27:00 BST 45 76.6000 XLON 1066320800028966 09/09/2024 17:27:00 BST 16 76.6000 XLON 1066320800028967 09/09/2024 17:27:14 BST 35 76.6000 XLON 1066320800029029 09/09/2024 17:27:14 BST 10 76.6000 XLON 1066320800029030 09/09/2024 17:27:34 BST 45 76.6000 XLON 1066320800029110 09/09/2024 17:28:40 BST 11 76.6400 XLON 1066320800029412 09/09/2024 17:28:40 BST 9 76.6400 XLON 1066320800029413 09/09/2024 17:28:49 BST 10 76.6400 XLON 1066320800029432 09/09/2024 17:28:49 BST 66 76.6400 XLON 1066320800029433 09/09/2024 17:28:49 BST 35 76.6400 XLON 1066320800029434 09/09/2024 17:28:49 BST 11 76.6400 XLON 1066320800029436 09/09/2024 17:28:49 BST 66 76.6400 XLON 1066320800029437 09/09/2024 17:28:49 BST 9 76.6400 XLON 1066320800029438 09/09/2024 17:29:04 BST 11 76.6400 XLON 1066320800029494 09/09/2024 17:29:04 BST 34 76.6400 XLON 1066320800029495 09/09/2024 17:29:05 BST 32 76.6400 XLON 1066320800029496 09/09/2024 17:29:05 BST 11 76.6400 XLON 1066320800029497 09/09/2024 17:29:05 BST 2 76.6400 XLON 1066320800029498 09/09/2024 17:29:40 BST 66 76.6400 XLON 1066320800029656 09/09/2024 17:29:40 BST 9 76.6400 XLON 1066320800029657 09/09/2024 17:29:40 BST 66 76.6400 XLON 1066320800029658 09/09/2024 17:29:40 BST 11 76.6400 XLON 1066320800029659 09/09/2024 17:29:40 BST 15 76.6400 XLON 1066320800029660 09/09/2024 17:29:44 BST 10 76.6400 XLON 1066320800029675 09/09/2024 17:29:50 BST 28 76.6600 XLON 1066320800029726 09/09/2024 17:29:50 BST 19 76.6600 XLON 1066320800029727

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com