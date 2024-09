Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) zündet wieder den Kursturbo. Zum Wochenauftakt ist sie um knapp +12% hochgeschnellt und hat die Marke von 100 US$ zurückerobert. Warum greifen Anleger wieder munter zu? Zeichnet sich sogar die Rückkehr zu glorreichen Zeiten ab? Analystin bleibt skeptisch Selbst ein negatives Analystenvotum hat die BioNTech-Aktie am Montag bei ihrem Sturmlauf nicht aufhalten können. So hat die US-Bank JP Morgan ihre Einschätzung für ...

