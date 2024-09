Die Projektgesellschaft Hamburg Green Hydrogen Hub hat den Auftrag für den geplanten 100-MW-Elektrolyseur am Standort Moorburg an Siemens Energy vergeben. Am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg realisiert die Projektgesellschaft Hamburg Green Hydrogen Hub (HGHH) eine 100-MW-Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff. Das HGHH-Konsortium, bestehend aus Luxcara und den Hamburger Energiewerken, hat Siemens Energy für die Lieferung und Installation des 100-MW-Elektrolyseurs ausgewählt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...