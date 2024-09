Oracle verzeichnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bemerkenswerte Fortschritte. Der Softwarekonzern konnte seinen Umsatz um 7 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar steigern, wobei insbesondere das Cloud-Geschäft mit einem Zuwachs von über 20 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar hervorstach. Besonders beeindruckend war das Wachstum im Bereich Infrastructure as a Service (IaaS), das währungsbereinigt um 46 Prozent zulegte. Diese Entwicklung unterstreicht Oracles erfolgreiche Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Cloud-Dienste, was das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Branchenriesen wie Amazon und Microsoft bringt.

Finanzielle Stärke und Zukunftsaussichten

Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um 13 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn 2,9 Milliarden Dollar erreichte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf mit einem Plus von 17 Prozent auf 1,39 Dollar [...]

